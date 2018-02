Swings gaat voor olympische medaille

De eerste Belgische atleten zijn aangekomen in Pyeongchang. Daar starten volgende week de Olympische Winterspelen. Ook Bart Swings is al in Zuid-Korea. Hij gaat vol voor een medaille.

Voor zo’n medaille heeft Swings drie kansen. “Bij de massastart doe ik zeker mee voor het podium. Bij de 1.500 meter en vijf kilometer heb ik al uitschieters gehad waarmee ik op het podium kan geraken. Hopelijk komen die uitschieters op de Spelen. Dan is er veel mogelijk.”

Team Belgium telt op de Winterspelen 21 atleten. Een groep ook die goed aan elkaar vasthangt. “Iedereen geeft mekaar extra moed”, vindt Bart Swings. “Het is een extra motivatie. Dat gaat leuk zijn. Zeker wanneer iedereen de eerste week volop in wedstrijdvoorbereiding is.”