Swings als een held onthaald door fans

Onze Olympische held Bart Swings is terug in het land. Na zijn zilveren medaille in Pyeongchang kreeg de schaatser een warm onthaal in het station van Antwerpen. VTM NIEUWS kon hem voor de camera een paar vragen stellen. “Het doet heel veel deugd, dit had ik niet verwacht”, zegt Swings.

Swings landde na een lange vlucht in Schiphol, waar hij zich vooral snel moest haasten om zijn trein naar Antwerpen te halen. Daar kreeg hij een écht heldenonthaal van familie, vrienden en fans. Samen met 33 andere atleten werd hij verwelkomd door een fanfare en een juichende menigte.

(Lees verder onder de tweets van onze journaliste ter plaatse)



Zilveren medaille @bartswings is aangekomen in Schiphol. Nu sprinten om trein naar Antwerpen te halen waar familie en vrienden hem opwachten @VTMNIEUWS pic.twitter.com/uGT7Ch5gyc — Soetkin Desloovere (@sdesloovere) February 26, 2018

Geweldige ontvangst voor @bartswings en de andere atleten in Antwerpen @VTMNIEUWS pic.twitter.com/1dpQAlKQY7 — Soetkin Desloovere (@sdesloovere) February 26, 2018

Waar Swings vooral naar uitkeek? Zijn vriendin eens goed vastpakken! “Dat is gelukt, daar ben ik blij mee. Maar ik heb ze nu al even niet meer gezien dus ik wil ze straks toch nog eens goed vastpakken.”

Feestje?

Vanavond feestje in Leuven? “Ik denk dat ik vanavond vroeg in bed kruip na zo’n lange reis. Maar Leuven is de ideale plek om de komende dagen een feestje te doen.”