Stoffel Vandoorne: "Ik wil in F1 blijven"

Stoffel Vandoorne hoopt nog lang in de Formule 1 te blijven. Dat zegt hij drie dagen voor de Grote Prijs in Spa-Francorchamps - voor hem altijd al de belangrijkste race van het jaar, maar nu nog meer omdat hij vecht voor zijn plaats bij McLaren voor volgend seizoen. Hij is het parcours vandaag gaan uittesten samen met Sven Nys.

Ex-veldrijder Sven Nys heeft er alvast vertrouwen in. “Ik denk dat we er allemaal van overtuigd zijn dat hij een renner is die in de Formule 1 moet blijven. En die de komende jaren hele mooie dingen kan laten zien. Laten we hopen dat we dit jaar al flitsen zien en daar in de toekomst nog meer van mogen genieten.”

“Ik zal er alles aan doen. We starten dit weekend”, zegt Vandoorne. “Maar in ons geval hangt er heel veel af van het materiaal dat we krijgen. Iedereen weet min of meer wat het resultaat dit weekend zal zijn. Wat natuurlijk jammer is.”