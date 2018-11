Het duel in de Super League vrouwenvoetbal tussen Standard en Anderlecht is in de tweede helft stopgezet wegens rellen. Dat melden beide clubs op Twitter.

Hooligans betraden het veld en gingen met elkaar op de vuist, waardoor de scheidsrechter zich genoodzaakt zag de wedstrijd te staken.

Paars-wit stond op dat moment 0-1 voor na een doelpunt van Tine De Caigny, op aangeven van Sarah Wijnants. Mogelijk riskeert Standard een forfaitnederlaag