Stad Elise Mertens leeft volop mee

In Hamont-Achel, de stad waar Elise Mertens woont, leeft iedereen heel hard mee. “We gaan bekijken of we donderdag de halve finale kunnen tonen in de Walburg cinema” zegt burgemeester Theo Schuurmans. “We blijven keihard voor haar duimen.”

Elise Mertens zelf leerde tennissen in de Koninklijke tennisclub Hamont. Op 4-jarige leeftijd zette ze haar eerste stappen op de court. “Ik kon al snel zien dat ze talent had” zegt voorzitter Jean-Paul De Graaf. “Ze was ook heel gedreven. Als iedereen al naar huis was, stond zij hier nog te trainen. Ze bleef altijd doorzetten.”

Nu traint Elise Mertens aan de Kim Clijsters Academy in Bree. Onder meer met Carl Maes, ex-trainer van Clijsters zelf. Die zegt dat Mertens en Clijsters twee verschillende speelsters zijn. Maar die laatste is wel het klankbord voor Elise Mertens. “Het is heel leuk voor Elise dat ze met haar kan spelen. Als ze haar niveau van vannacht twee sets kan volhouden, wil er niemand graag tegen Elise Mertens spelen” zegt Maes nog.