Spelersbus Boca Juniors aangevallen: aftrap opnieuw uitgesteld

De terugwedstrijd van de finale om de Copa Libertadores tussen de Argentijnse teams River Plate en Boca Juniors is tot vanavond uitgesteld. De aftrap zal om 17 uur plaatselijke tijd (21 uur Belgische tijd) gegeven worden.

Het duel tussen de stadsrivalen uit Buenos Aires zou gisterenavond om 21 uur Belgische tijd plaatsvinden, maar kon niet doorgaan nadat de bus van Boca met stenen en andere projectielen bekogeld werd door fans van River Plate.

De ruiten van de bus sneuvelden, waardoor de spelers blootgesteld werden aan het door de politie gebruikte traangas, wat voor braakneigingen en andere irritaties zorgde. Sommige spelers zouden ook snijwonden opgelopen hebben.

"Gedwongen om te voetballen"

Aanvankelijk wilde de Zuid-Amerikaanse bond Commebol na de incidenten gewoon voetballen. Tot twee keer toe werd de aftrap uitgesteld. Daarop legde Carlos Tévez, aanvaller van Boca, een verklaring af. "We zijn niet in staat om te voetballen, maar we worden gedwongen."

"Een normale wedstrijd was in deze omstandigheden niet mogelijk", gaf Commebol-voorzitter Alejandro Dominguez uiteindelijk toe. "Het ene team kan niet spelen en het andere team wil niet spelen tegen een tegenstander die niet over zijn volle mogelijkheden beschikt. Ik wil de voorzitters van beide clubs dan ook feliciteren omdat ze tot een gentlemen's agreement gekomen zijn."

Verwondingen aan ogen

Volgens Boca Juniors zijn meerdere spelers door dokters behandeld. Sommigen hadden verwondingen aan hun ogen, mogelijk door rondvliegend glas. "Ze kunnen echt niet in actie komen", aldus een clubofficial. Aanvoerder Pablo Pérez moest voor een behandeling zelfs naar het ziekenhuis.

De heenwedstrijd van de finale eindigde twee weken geleden op een 2-2 gelijkspel.