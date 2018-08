Spectaculaire crash in Indycar

Een spectaculaire crash gisteren in de Indycar, de Amerikaans georiënteerde formuleracingklasse. Piloot Robert Wickens botste in het Amerikaanse Pennsylvania licht tegen de wagen van Ryan Hunter-Reay, waardoor hij tegen de muur crashte en begon te tollen. Zijn wagen raakte volledig vernield en de 29-jarige Canadees moest per helikopter naar het ziekenhuis afgevoerd worden.

Schmidt Pederson Motorsport, het team van Wickens, meldt dat hij twee gebroken benen heeft, een gebroken arm en enkele gebroken ruggenwervels. Hij heeft ook een gekneusde long. Wickens moet daarom waarschijnlijk nog een operatie ondergaan.