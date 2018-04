Voetballen op gras of op sneeuw, het is eens wat anders. In het Russische Sochi trokken enkele voormalige voetbalspelers de bergen in als promostunt voor het WK dat over anderhalve maand begint. Ook mascotte Zabivaka mocht een balletje meetrappen.

De vriendschappelijke wedstrijd vond plaats op 2064 meter hoogte en is zo een nieuw – onofficieel – Russisch record. De match eindigde op een 3-3-gelijkspel. Voor de Rode Duivels begint het WK op 18 juni in Sochi, tegenstander daar is Panama.