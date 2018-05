Serena Williams in opvallende catsuit

Iedereen keek reikhalzend uit naar de comeback van Serena Williams (36) in Parijs. Het was de eerste Grand Slam waar de Amerikaanse sinds de geboorte van haar dochtertje Olympia aantreedt. Bovendien was het ook haar eerste gravelpartij van het seizoen. Om haar rentree in stijl te vieren, koos Williams voor een nogal aparte outfit.

Catsuit

Voor haar openingswedstrijd op Roland Garros tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova koos een nog wat roestige Serena Williams (WTA 451) voor een volledig zwarte bodysuit met roze band rond haar middel. Modieus of niet, opvallend is de keuze van Williams alleszins wel. Oordeel gerust zelf. “Ik voel mij als een krijger in dat pak”, zei Williams. “Ik leef constant in een soort van fantasiewereld. Ik wilde altijd al een superheld zijn en als ik dit pak draag, voel ik me een superheld.”

Gewonnen

De wedstrijd zelf, tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 70), won ze overigens -mede dankzij 13 aces- met 7-6 (7/4), 6-4.