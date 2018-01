Seppe Smits bereidt zich in alle stilte voor op de Olympische Winterspelen. Die beginnen over twee weken, in Zuid Korea. Smits is daar voor België dé kanshebber op een medaille. En in Laax, in Zwitserland traint en werkt hij daarvoor iedere dag keihard. Maar hij vond toch ook de tijd, voor een gesprek met Soetkin Desloovere, voor Stadion.