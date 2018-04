Sels: ”Sta open voor verlengd verblijf”

Anderlecht staat voor een cruciale week met twee uitwedstrijden tegen Standard en Racing Genk. Doelman van Anderlecht Matz Sels houdt voorlopig de druk af: “Je voelt in de groep dat iedereen gelooft in de tweede plaats.” Hij sprak ook kort over zijn toekomst bij Anderlecht.

“Ik ben hier heel graag”, zegt Sels. “Je ziet dat mijn niveau terug naar boven gaat door veel wedstrijden te spelen.” Die lijn wil hij doortrekken tot het einde van de play-offs. “Ik heb altijd gezegd dat ik opensta voor een verlengd verblijf.”

"Titel verhoogt kansen op WK"

Sels is ervan overtuigd dat zijn kansen op een WK-selectie stijgen wanneer hij samen met Anderlecht de titel nog in de wacht zou slepen. “Het zal knokken worden tot het laatste en mijn prestaties doorzetten tot het einde. Daarna ligt de keuze bij de bondscoach.”