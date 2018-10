Scorende Mertens deelt de punten met Meunier

Rode Duivels Dries Mertens en Thomas Meunier hebben woensdag de punten gedeeld na een 2-2 gelijkspel tussen Paris Saint Germain en Napoli. De Fransen konden pas ni de slotminuut gelijk maken.

Nadat Dries Mertens het Stade de France al even had doen opschrikken met een bal op de lat kwamen de Italianen op voorsprong via een mooi opwippertje van Lorenzo Insigne. Na de rust ging PSG nog aanvallender spelen en dat loonde. Thomas Meunier zag zijn voorzet afwijken en in doel gaan.

Even leken de Fransen de match in handen te nemen, maar dan dook Dries Mertens als een duiveltje uit een doosje op in de zestien en tikte hij de 1-2 binnen. Lange tijd leek het de winnende treffer te gaan worden. Dat was buiten Angel Di Maria gerekend. De Argentijn krulde de 2-2 in de slotminuut heerlijk binnen.