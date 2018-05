Salah valt geblesseerd uit in finale

Domper van formaat voor Liverpool en Mohamed Salah. De Egyptenaar moet na een halfuur spelen geblesseerd naar de kant. Salah kwam slecht neer na een duel met Sergio Ramos en greep meteen naar z’n schouder. Hij probeerde nog even, maar uiteindelijk moest hij toch vervangen worden. Voorlopig is het niet duidelijk hoe ernstig de blessure is en of z’n WK in gevaar komt.

Wat later sloeg het noodlot ook toe bij Real-verdediger Dani Carvajal. Hij blesseerde zich na een onschuldig duel en verliet in tranen het veld. Mogelijks kan ook hij het WK vergeten.