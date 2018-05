Salah: "Ik zal erbij zijn in Rusland"

Het is nog altijd onduidelijk of Mohamed Salah op tijd fit zal geraken voor het WK in Rusland. De Egyptenaar blesseerde zich in de Champions League-finale tegen Real Madrid aan de schouder en verliet in tranen het veld.

“Het is een serieuze blessure. Een heel erg serieuze blessure” zei Liverpool-trainer Jürgen Klopp na de verloren finale tegen Real. Salah kwam na een duel met Sergio Ramos slecht neer op z’n schouder en moest gewisseld worden. “Het was een meedogenloze actie van Sergio Ramos” zei Klopp. “Mo is naar het ziekenhuis om een röntgenfoto te nemen. Ik denk niet dat Ramos veel vrienden gemaakt heeft in Egypte.”

Bij de Egyptische voetbalbond zijn ze iets positiever. “We hebben contact gehad met de medische staf van Liverpool. Het eerste onderzoek zou “slechts” verstuikte schouderbanden hebben uitgewezen.” Daar zijn ze dus iets optimistischer dat Salah fit geraakt voor het WK. Ondertussen heeft hij zelf getweet dat hij "overtuigd is dat hij fit zal geraken voor het WK."