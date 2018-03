Wereldkampioen Peter Sagan is één van de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Sagan is de winnaar van twee jaar geleden en dit seizoen won hij ook al Gent-Wevelgem. Maar de Slovaak hield één dag voor de Ronde de druk toch wat af. Op een druk bijgewoonde persconferentie liet hij niet in z’n tactische kaarten kijken.