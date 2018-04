Peter Sagan won zondag voor het eerst in zijn carrière Parijs-Roubaix. Hij trok op 54 kilometer van de finish alleen ten aanval en won in de sprint van Silvan Dillier. “Het was al een emotioneel moment toen we aankwamen op de wielerbaan. Ik had vertrouwen in mijn sprint en het gebeurde ook. Ik ben blij.”

Drie Belgen vielen net naast het podium. Greg Van Avermaet had naar eigen zeggen de benen niet meer om de kloof te dichten, Sep Vanmarcke voelde zich ook moe worden naar het einde toe.