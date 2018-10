Ronaldo: "Waarheid zal aan het licht komen"

Cristiano Ronaldo verzekert "een voorbeeld" te zijn op en naast het voetbalveld, ondanks het onderzoek dat de politie van Las Vegas voert na beschuldigingen van verkrachting uit 2009 tegen de Portugese aanvaller van Juventus. Hij stelt dat zijn advocaten ook alle vertrouwen hebben in een goede afloop van die zaak en dat de waarheid aan het licht zal komen.

"Ik weet dat ik een voorbeeldfunctie heb, op en naast het veld", aldus de voetballer tijdens een persconferentie, voor de Champions League-wedstrijd tegen zijn voormalige ploeg Manchester United. "Ik heb altijd een glimlach, ik ben een gelukkig man, ik ben gezegend om in een fantastische ploeg te spelen, ik heb een geweldig gezin, ik heb vier kinderen. Ik verkeer in goede gezondheid. Ik heb alles wat ik nodig heb. De rest stoort me niet", aldus de aanvaller.

"In deze situatie ga ik niet liegen. Mijn advocaten hebben alle vertrouwen en ik natuurlijk ook. Het belangrijkste is dat ik van voetbal hou. Ik hou van mijn leven", aldus Ronaldo. Hij zei ook dat de waarheid aan het licht zal komen.

De politie van de Amerikaanse stad Las Vegas heropende het onderzoek naar de aantijgingen van de Amerikaanse Kathryn Mayorga. Zij beschuldigt Ronaldo van verkrachting in juni 2009. De Portugese ster ontkent de beschuldigingen.