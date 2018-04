Ronaldo scoorde al 12 keer in UCL

Cristiano Ronaldo is dit seizoen opnieuw de topschutter in de Champions League. De superster van Real maakte al 12 doelpunten in 8 wedstrijden. Wij hebben al z’n goals even op een rijtje gezet.

Met de finale van vorig seizoen bij scoorde Ronaldo al in 9 opeenvolgende Champions League-wedstrijden. Dat is een record dat hij deelt met Ruud Van Nistelrooij. Als Ronaldo ook weet te scoren tegen Juventus is hij opnieuw een record rijker. Niemand slaagde er al in om in 10 opeenvolgende Champions League-wedstrijden te scoren.