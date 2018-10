Ronaldo: "Fake news", Der Spiegel slaat hard terug

Voetbalster Cristiano Ronaldo liegt als hij op Instagram ontkent dat hij een Amerikaanse vrouw verkracht heeft, nu negen jaar geleden. Dat zegt één van de journalisten van Der Spiegel, het Duitse weekblad dat het verhaal heeft uitgebracht. Hij heeft samen met collega's maanden aan het verhaal gewerkt en hij toont de bewijzen.

“Het is fake nieuws”, zegt Ronaldo op Instagram. “Ze willen zichzelf promoten door mijn naam te bezoedelen. Zo gaat dat.”

Niks van aan, zegt Der Spiegel. Een van de journalisten, Christoph Winterbach, verdedigt zich in een lange reeks tweets. Hij toont ook bewijzen.

It's a questionnaire made by his lawyers. Ronaldo seems to partly confirm Mayorga's version & stated that "she didn't want to, but she made herself available." In a later version of that questionnaire, these answers are gone. #CR7 is quoted saying it was consensual. 10/24 pic.twitter.com/1gsAcb5vZw

Die verklaring doet twijfels rijzen, bij wat Ronaldo nu zegt. Der Spiegel heeft Ronaldo dan ook om een reactie gevraagd.

This document might become very important. It's very dangerous for Ronaldo because it casts reasonable doubts on his denial. Again, we did ask him about it. Nobody said that it was fake. It would have been easy for him and his lawyers to respond that. They didn't. 11/24