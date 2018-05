Romelu: “We kunnen iets moois neerzetten”

Romelu Lukaku is nog maar net hersteld van zijn blessure, maar daar is niet veel meer van te merken: “Ik heb voor de FA Cup-finale een week goed kunnen trainen in Engeland, nadien een weekje rust genomen en nu train ik volop mee met de groep.”

Die finale verloren Manchester United en Lukaku van Chelsea. “Het voordeel in voetbal is dat je je snel kan richten op een nieuw doel”, vertelt Lukaku. Voor het grote publiek is er maar één doel, dat is wereldkampioen worden, maar Lukaku wil daar niet aan denken: “Ik heb individueel geen hoge verwachtingen. Ik weet ook niet wat de buitenwereld allemaal denkt, maar ik hoop dat ik samen met de ploeg iets moois kan maken van de wereldbeker.”

“Voor mijn broer zou het leuk zijn mocht hij bij de definitieve selectie zitten. Een WK op je palmares staat mooi. Jordan heeft een week om zich te bewijzen en ik denk dat hij goed bezig is”, aldus broer Romelu.