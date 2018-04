AS Roma heeft in de laatste tien minuten nog twee doelpunten weten te maken tegen Liverpool. Via Dzeko en een strafschop van Perotti komt Roma zo nog terug tot 5-2. Wie weet wordt de terugwedstrijd in Rome zo toch nog spannend. Als Roma die wedstrijd met 3-0 weet te winnen – wat hen ook lukte tegen Barcelona – plaatst het zich alsnog voor de finale van de Champions League.