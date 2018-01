Rogge: "Mogen dromen van top 8-plaatsen"

“We mogen dromen van een paar plaatsen in de top 8 op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.” Dat zegt Jacques Rogge, erevoorzitter van het Belgisch en Internationaal Olympisch Comité. Als de Belgen top 8-plaatsen kunnen halen, hebben ze volgens hem schitterend gepresteerd: “Dat is mooi, zeker voor een land dat geen wintersportland is.”

Rogge was vandaag aanwezig op de inhuldiging van de eregalerij van ‘Voorzitters BOIC’. Hij werd daar vergezeld door Pierre-Olivier Becker, de huidige voorzitter van het BOIC.

Volgende maand reist Rogge naar Zuid-Korea om er de Winterspelen ter plaatse te volgen. "Ik volg de sportactua nog altijd op de voet, met een speciaal oog op de Belgen", zegt hij. "In Pyeongchang zal ik hen met veel plezier aanmoedigen. Het is de bedoeling dat ik het volledige toernooi blijf en van venue naar venue ga om alle Belgen in actie te zien."