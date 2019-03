De Rode Duivels hebben het zichzelf makkelijk gemaakt tegen Cyprus en beslisten de wedstrijd met twee vroege doelpunten.

Eden Hazard nam de Belgen nogmaals op sleeptouw. De kapitein opende na 10 minuten de score in zijn 100ste interland. Michy Batshuayi was ook trefzeker en zette de dubbele voorsprong op het bord. Zo was de wedstrijd na 18 minuten al gespeeld.