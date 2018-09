Rode Duivels winnen met 0-3 tegen IJsland

De Rode Duivels hebben met 0-3 gewonnen tegen IJsland. Ze winnen zo hun eerste wedstrijd in de nieuwe Nations League. Romelu Lukaku scoorde twee doelpunten, Eden Hazard trapte een strafschop binnen.

De Rode Duivels hadden het in het kille Laugardalsvöllur-stadion aanvankelijk niet onder de markt tegen de enthousiaste thuisploeg. Na een slordig openingskwartier, met daarin een enorme kans voor de IJslandse sterspeler Gylfi Sigurdsson, kregen de Belgen wat meer vat op de partij. Om de ban te breken hadden de Duivels wel een strafschop nodig. Nadat Romelu Lukaku door voormalig Lokeren-verdediger Sverrir Ingason onderuit was getrokken, mocht Eden Hazard het leer op de stip leggen. De aanvoerder zette op het halfuur de 0-1 simpel tegen de netten. Twee minuten later was het opnieuw raak. De IJslandse doelman stopte de krachtige kopbal van Vincent Kompany nog wel, maar in de herneming werkte Lukaku de bal over de lijn.

Ook na de pauze ontfermden de Belgen zich over de bal. De kansen volgden elkaar in sneltempo op. Thomas Meunier was er twee keer dichtbij, maar schoot naast en tegen de paal. De zwiep van Yannick Carrasco ging via een IJslands been nipt over de dwarsligger. Aan de overzijde moest Thibaut Courtois zich bij een zeldzame IJslandse aanval strekken op een verdienstelijk afstandsschot van Sigurdsson. Tien minuten voor tijd deed Lukaku de boeken helemaal toe. Eerst vergat "Big Rom" een pijlsnelle counter nog af te werken, maar nadien tikte de Belgische topschutter zijn tweede van de avond overhoeks binnen.

Zwitserland en België voeren de stand in groep 2 van de A-divisie aan met drie punten. IJsland, dat vorige week met 6-0 onderuit ging tegen de Zwitsers, sluit de rij met 0 op 6. De focus verschuift nu opnieuw richting de nationale competities. Op 12 oktober komt Zwitserland naar België voor het tweede groepsduel in de Nations League.

Bekijk hier het derde doelpunt, het tweede van Romelu Lukaku: