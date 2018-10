Rode Duivels trainen voor dubbele interland

De Rode Duivels hebben vandaag een eerste keer getraind in hun oefencentrum in Tubeke, want er staat een dubbele interland gepland in Brussel. België speelt vrijdag in de Nations League tegen Zwitserland, dinsdag spelen de Rode Duivels een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland.

Brandon Mechele van Club Brugge is voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg. Dennis Praet, die bij de Italiaanse ploeg Sampdoria speelt, is er voor het eerst in vier jaar opnieuw bij. De Bruyne, Vertonghen en Dembélé zijn er niet bij, ze zijn geblesseerd.