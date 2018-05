Rode Duivels krijgen eigen munt

De Rode Duivels krijgen hun eigen, officiële munt, in de aanloop naar het WK in Rusland. Het gaat om een stuk van 2,5 euro waar je echt mee kan betalen.

VTM NIEUWS mocht de munt al eens in primeur zien. De munten worden in Utrecht geslagen. Op de voorkant staat het logo van de voetbalbond en ‘Rode Duivels’ in vier talen. Op de achterkant staat Europa en de waarde.

De munt zal wel vooral een verzamelstuk zijn. In totaal worden er 500.000 stuks gemaakt. Voor een munt betaal je tien euro, maar hij is wel maar 2,5 euro waard.

Je kan de munt vanaf vandaag kopen op de website herdenkingsmunten.be.