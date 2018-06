De Rode Duivels zijn aangekomen in hun hotel in het Russische Kaliningrad. Daar nemen ze het morgen op tegen Engeland. Alleen de groepswinst staat nog op het spel, want van een plaats in de achtste finales zijn de Belgen al zeker.

Dat het er niet echt meer toe doet, laten de supporters niet aan hun hart komen. “Als ze op het plein hun best niet doen, zorgen wij er wel voor dat het een feestje wordt.”