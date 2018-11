Rode Duivels kloppen IJsland met 2-0

De Rode Duivels hebben hun laatste thuiswedstrijd van het jaar met 2-0 gewonnen van IJsland. Michy Batshuayi maakte beide Belgische doelpunten. België blijft zo zeker op kop van hun groep in de Nations League met het maximum van 9 punten.

De eerste helft was er eentje met veel mist en ook een om snel te vergeten, op een drietal opflakkeringen na. Batshuayi, de vervanger van de nog herstellende Romelu Lukaku, was de gevaarlijkste man voor rust, maar miste scherpte voor doel. Eden Hazard flitste bij momenten, al wou de aanvoerder zich na zijn blessure misschien wat te veel tonen. Het publiek, met daarin ook Manchester United-coach José Mourinho, had weinig om zich aan te verwarmen in de laatste thuiswedstrijd van het succesvolle jaar, al had de rist geblesseerden aan beide kanten daar ongetwijfeld mee te maken.

De Duivels beseften dat het beter moest en trokken na de pauze met meer overtuiging richting het vijandige doel. Dries Mertens besloot een vrije trap eerst nog op de paal, maar na een schitterende opening van Eden Hazard op Thomas Meunier kon Batshuayi van dichtbij niet meer missen: 1-0. Tien minuten voor affluiten zette Batsman na een blunder van de bezoekende doelman met zijn tweede van de avond de 2-0 eindstand op het scorebord, voor Batshuayi treffers nummers elf en twaalf voor de nationale ploeg.

Voor de Rode Duivels rest nu enkel nog de verplaatsing naar Zwitserland, over drie dagen in Luzern. Bij minstens een gelijkspel zijn de troepen van Roberto Martinez dan altijd zeker van de kwalificatie voor de Final Four, die volgend jaar gespeeld wordt. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil is in bepaalde scenario's de kwalificatie nog mogelijk, dankzij de 2-1 zege van vorige maand in Brussel. De Zwitsers hebben momenteel in de stand drie punten minder.