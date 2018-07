Rode Duivels keren huiswaarts

De Rode Duivels behaalden vanmiddag een derde plaats op het WK in Rusland, maar feesten zat er vanavond helaas niet meer in. Het Belgische elftal keert vanavond nog terug naar huis.

De Rode Duivels klopten Engeland vanmiddag nog met 2-0 en eindigden zo derde op het WK in Rusland. Dat is het beste resultaat dat een Belgisch elftal ooit haalde op een WK. Maar verder dan een feestje in de kleedkamer kwamen de Duivels niet. Het elftal stapt vanavond nog het vliegtuig op richting ons land.

De Rode Duivels landen vannacht omstreeks half twee. Morgen kunnen ze dan eindelijk hun derde plaats op het WK vieren tijdens het feestelijk ontvangst in Brussel.