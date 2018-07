Rode Duivels bij koning: waar is Toby?

De Rode Duivels zijn op het koninklijk paleis in Laken ontvangen door koning Filip en koningin Mathilde. Iedereen zag er zeer ontspannen uit, en alle Duivels schudden één voor één de hand van de koning. Toch was er een afwezige: Toby Alderwereild is er niet bij. “Hij is geveld door de griep”, klinkt het bij de voetbalbond.

Op Twitter wensen fans hem alvast veel beterschap. Collega-Duivels kunnen er alvast om lachen. Michy Batshuayi stelt zich op Twitter al grappend vragen bij de oorzaak van de afwezigheid. "Ziekte? Hij heeft gisteren te veel gedronken", zegt hij. De tweet in kwestie stond slechts enkele ogenblikken online, en is intussen verwijderd.

Of het een om grapje van Batshuayi gaat, is niet geheel duidelijk. De officiële verklaring van de voetbalbond luidt nog steeds dat het om de griep gaat.