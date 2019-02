Rits: “We hadden altijd moet winnen”

Mats Rits had “een kutgevoel” na de derby tegen Cercle Brugge. De middenvelder van Club Brugge is duidelijk: “We hadden altijd moeten winnen.” Blauw-zwart liet dure punten liggen door het 2-2 gelijkspel.

Wie in het voetbal zijn kansen niet afmaakt, krijgt vaak het deksel op de neus. Dat was ook het geval voor Club Brugge. “Het ligt aan onszelf”, zegt Rits. En over het opstootje achteraf spreekt de middenvelder ook klare taal: “Ze denken dat ze de Champions League hebben gewonnen, terwijl het 2-2 is.”