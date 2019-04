Seizoensrevelatie Union Saint-Gilloise zal sowieso niet de finale van Play-Off 2 spelen. De Brusselse club had nochtans wel een Europese licentie aangevraagd, maar trekt die nu terug in. Dat komt omdat de accommodatie van de Brusselaars niet voldoet aan de Europese normen. Union staat na een knappe 9 op 9 wel aan de leiding in groep B in Play-Off 2.