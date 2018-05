Real viert CL-winst met fans in Bernabeu

Real Madrid heeft zondagavond uitgebreid haar dertiende Champions Leaguewinst gevierd. De Koninklijke deed dat in het eigen Santiago Bernabeu waar het de Beker met Grote Oren toonde aan de supporters.

Real won zaterdag voor de derde keer op rij de Champions League, de dertiende eindzege al uit de clubgeschiedenis. De Madrilenen haalden het met 3-1 van Liverpool. Na de wedstrijd gaf Cristiano Ronaldo een ietwat mysterieus interview waarin hij zinspeelde op een mogelijk vertrek bij Real Madrid.

Zondag stond Ronaldo zijn ploegmaats en de fans opnieuw te woord, maar veel wijzer werden we daar niet van. “Jullie, de spelers en staf, motiveren me elke dag opnieuw om nog beter te worden. Ik hou ervan om te winnen en met deze spelers is het onmogelijk om de Champions League niet te winnen. Ik wil jullie allemaal bedanken.”