Razende Gent-fans eisen ontslag Louwagie

Na de verlieswedstrijd tegen Racing Genk gisteravond, verzamelden fans van AA Gent om het ontslag van manager en technisch directeur Michel Louwagie te eisen.

Voorzitter Ivan De Witte nam even de tijd om de razende supporters toe te spreken, en dat werd hem in dank afgenomen. De Witte vroeg de supporters om geduld. “Toen ik de club in handen kreeg, waren we failliet. Nu hebben we een nieuw stadion, werden we kampioen en speelden we in de Champions League. Nu hebben we even een moeilijk moment”, zei De Witte.

Daarop begonnen de fans De Witte toe te juichen, maar de vraag blijft of daarme de gemoederen bedaard zijn. Het ontslag van coach Yves Vanderhaeghe hangt nog steeds in de lucht.