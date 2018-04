Ramos: "UCL even goed als 2 titels van Barça"

Sergio Ramos staat er met Real Madrid goed voor om opnieuw te plaatsen voor de finale van de Champions League. Op de persconferentie wilde men weten hoe Ramos het seizoen van Real vergelijkt met dat van Barcelona.

“Barcelona heeft twee titels gewonnen, dat is niet gemakkelijk” stak Ramos van wal. “De Copa del Rey winnen is verdienstelijk. En La Liga winnen is dat zelfs nog meer. Maar als je de Champions League kan winnen, is dat minstens evenwaardig. Misschien is de Champions League zelfs iets groter” knipoogde hij.

Real moest in eigen land z’n meerdere erkennen in Barcelona, maar de Koninklijke kan wel voor de derde keer op rij de Champions League winnen. “We zullen beide een goed seizoen hebben gehad, maar dan moeten wij wel de kans krijgen om de beker met de grote oren te winnen” zei Ramos.

Hij weet dus wat er hem te doen staat: Bayern München uitschakelen om zich zo te plaatsen voor de finale van de Champions League.