Radja: “Wordt moeilijker dan Barcelona”

Radja Nainggolan blikt vooruit naar de terugwedstrijd in de halve finales van de Champions League tegen Liverpool. De heenwedstrijd liep uit op een 5-2 nederlaag. “Dit goedmaken wordt moeilijker dan tegen Barcelona”, vertelt Nainggolan op de persconferentie. Roma haalde in de kwartfinale een 4-1-nederlaag op tegen Barcelona door thuis met 3-0 te winnen van de Catalanen.

De Rode Duivel heeft de hoop op een Champions League-finale nog niet opgegeven: “Ons parcours is geweldig geweest en ik hoop dat het nog niet afgelopen is.” Toch wordt het een zware opdracht voor de Romeinen. In de heenwedstrijd was het genieten voor de fans van Liverpool. Hun ploeg bracht aardig voetbal op de mat met veel drang naar voren en met in de hoofdrol seizoensrevelatie Mo Salah.

Roma zal woensdag waarschijnlijk niet kunnen rekenen op Kevin Strootman. Hij mist zo goed als zeker de terugwedstrijd omwille van een ribblessure. Vorig weekend toonde Roma wel al hoe het moet. Het won in de competitie overtuigend met 4-1 van Chievo Verona. Liverpool daarentegen speelde in eigen huis 0-0 gelijk tegen Stoke City.

Bovendien incasseerden de Romeinen dit seizoen in de Champions League in eigen huis nog geen enkel doelpunt, terwijl het toch al tegen Atlético Madrid, Chelsea en Barcelona speelde. Liverpool scoorde dan weer dit seizoen in zes Champions League-uitwedstrijden al twintig doelpunten. Nainggolan en co zullen woensdag dus in ieder geval veel moeten scoren om naar de finale te kunnen.

De halve finale tussen AS Roma en Liverpool kan u woensdagavond live volgen bij Q2 om 20u15.