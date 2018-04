Quick-Step ook met vier kopmannen naar Roubaix

Ploeg in vorm Quick-Step Floors trekt zondag met vier kopmannen naar Parijs-Roubaix. Geen probleem, want de ploeg van Patrick Lefevere zit al aan 24 overwinningen dit seizoen. Vorig weekend nog rondde Niki Terpstra het ploegenwerk perfect af in de Ronde van Vlaanderen.

De Nederlander start dan ook als een van de topfavorieten aan Parijs-Roubaix. Niet alleen omdat hij in vorm is – naast de Ronde won hij ook al de E3 Harelbeke – hij weet wat het is om de Helleklassieker te winnen.

Philippe Gilbert wil met Parijs-Roubaix dan weer zijn vierde van vijf monumenten winnen. Gilbert ontpopte zich de voorbije weken tot ideale ploegmaat, maar wil nu graag zelf winnen. “Als ik dit voorjaar afsluit zonder zege, ga ik toch ontgoocheld zijn.” Tot slot doen ook Yves Lampaert en Zdenek Stybar mee voor de zege. Lampaert werd al een keer zevende, Stybar al twee keer tweede en mikt dit jaar dan ook op de kassei.