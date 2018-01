Voor het eerst in vijftien jaar begint de Quick-Stepploeg aan het nieuwe jaar zonder Tom Boonen. Boonen zette vorig jaar een punt achter zijn wielercarrière en dus moeten andere renners zijn leegte opvullen. Een van de nieuwe leiders bij Quick-Step Floors is Iljo Keisse. “Tom zal zeker gemist worden in de klassiekers”, vertelt hij aan VTM NIEUWS. Ook Fernando Gaviria zal Boonen missen voor “zijn professionalisme en de mens die hij is”.