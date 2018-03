Publiek wil Radja mee, maar wat met Martinez?

Radja Nainggolan kreeg dinsdag een staande ovatie van het publiek wanneer hij mocht invallen in de oefenmatch tegen Saudi-Arabië. Een duidelijke boodschap van de supporters aan bondscoach Roberto Martinez, maar die laat zich niet makkelijk beïnvloeden. “Het zou dom zijn van mij om naar het publiek te luisteren wanneer ik mijn WK-selectie maak.”

De samenwerking tussen Martinez en Nainggolan kende al enkele ups en downs, maar de bondscoach is wel tevreden met wat Nainggolan liet zien de voorbije week. “Hij deed perfect wat hij moest doen. Dat is goed om te zien. Maar mij wacht nu de moeilijke taak om een groep van 40 spelers te herleiden tot een van 23. Dat is het moeilijkste deel van mijn job.” Afwachten dus tot eind mei, wanneer Martinez zijn definitieve WK-selectie maakt.

Zo luid klonk het applaus voor Nainggolan dinsdagavond: