Portugese premier steunt Cristiano Ronaldo

De Portugese premier Antonio Costa heeft voetballer Cristiano Ronaldo verdedigd na de beschuldigingen van verkrachting. “Het is niet genoeg voor iemand om van iets beschuldigd te worden om schuldig te zijn”, zei hij. “Als er iets is waar we wel bewijs van hebben is dat hij een uitzonderlijke professional is, een uitzonderlijke sportman en een uitzonderlijke voetballer”.

Costa spreekt van een “permanent publiek proces” en wenst dat “niets de prestaties van Ronaldo besmeuren”. Hij noemt Cristiano Ronaldo ook “iemand die Portugal eerde en prestige gaf”.

Verkrachting

Een Amerikaanse vrouw klaagt Ronaldo aan omdat hij haar negen jaar geleden zou hebben verkracht. Zelf noemt de voetballer het verhaal “fake news”. Maar de beschuldigingen hadden wel al nefaste gevolgen: het aandeel van zijn club Juventus daalde en hij werd uit de Portugese selectie gehouden.