Philippe Clement: "Het is als een fles ketchup"

KRC Genk won zaterdag met 1-0 van Standard. Het doelpunt van Leandro Trossard in minuut 49 was genoeg om de drie punten mee naar huis te nemen. Genk-trainer Philippe Clement was zeer tevreden met het resultaat van zijn elftal. “Je ziet de ploeg maand na maand groeien en dit is de weg die we verder moeten zetten”, aldus Clement.

Hoewel Clement tevreden is met de prestatie van Genk, ziet hij nog ruimte voor verbetering. "We spelen directer naar voor en krijgen daardoor meer kansen, maar we moeten wel efficiënter worden om nog wat punten te kunnen halen in de play-offs. Het is zoals een fles ketchup: je moet er hard in nijpen en af en toe komt er niets uit, terwijl het op andere momenten eruit spuit”. Genk neemt het vrijdag op tegen Charleroi.