PERSOON ONDERTEKENT CONTRACT: KAMP TEGEN TAYLOR IS OFFICIEEL

Delfine Persoon heeft deze namiddag in Zedelgem haar contract getekend voor de kamp tegen Katie Taylor. Het contract werd tegelijkertijd in het buitenland ook ondertekend door Taylor en de promotor van de kamp.

De 34-jarige Persoon is de tienvoudige en regerende wereldkampioene bij de WBC. Vorige week werd Persoon vrijgesproken nadat ze op 28 oktober van vorig jaar een dopingcontrole had gemist omdat ze niet meteen kon plassen.

De twee jaar jongere Taylor heeft de wereldtitels in handen bij de WBO, WBA en IBF. In 2012 werd ze olympisch kampioene in Londen.

Madison Square Garden

De kamp tussen Persoon en Taylor wordt in Madison Square Garden gekampt op 1 juni. dezelfde avond als deze tussen de Engelsman Anthony Joshua en de Amerikaan Jarrell Miller. Joshua zet dan zijn wereldtitels bij de zwaargewichten op het spel.