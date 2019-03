Andreas Pereira dwong met Manchester United zo’n 80 minuten mee de kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League af. Pereira sprak na afloop van de wedstrijd tegen PSG ook over de Rode Duivels. “Ik heb al één keer met Roberto Martinez over de Rode Duivels gesproken” zei hij. “Ik denk erover na, maar mijn grote twijfel is en blijft Brazilië” lacht de 23-jarige Braziliaanse Belg.