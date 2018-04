Parket opent onderzoek naar dood Goolaerts

Het Franse parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van wielrenner Michael Goolaerts. Een dag nadien is nog steeds niet geweten waar Goolaerts aan gestorven, het parket sluit dan ook geen enkele oorzaak uit.

"Het meest waarschijnlijke is dat hij onwel is geworden", zegt procureur Remi Schwartz aan VTM NIEUWS. "Toch kan ik niets uitsluiten en net daarom doen we een onderzoek."

Fiets en helm

Deze wetsdokters zal deze week een autopsie uitvoeren: als blijkt dat hij aan een hartstilstand is overleden, wil het parket daar de oorzaak van kennen. Daarnaast maken ook de helm en de fiets deel uit van het onderzoek.

Pas na de autopsie kan het lichaam van Goolaerts naar huis gebracht worden.