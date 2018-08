Ook bij zijn nieuwe club Inter Milaan heeft voetballer Radja Nainggolan van zich laten spreken. Hij heeft nog niet gespeeld, maar is wel al uitgegaan. Op beelden is te zien hoe Nainggolan zijn middelvinger opsteekt.

Nainggolan heeft via Instagram gereageerd op het filmpje. Op een foto is te zien hoe hij aan het trainen is. "Al wat telt", schrijft hij erbij.