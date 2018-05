Ook vliegtuig Duivels klaar voor WK

Terwijl de spelers zich volop aan het voorbereiden zijn op het WK, is ook de Trident, het vliegtuig van de Rode Duivels klaar voor de reis naar Rusland. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft het interieur opgesmukt met 35 hoogtepunten uit de geschiedenis van onze nationale ploeg. Opvallend: ook Radja Nainggolan staat op het toestel.

De eerste WK-reis van de Trident is op 13 juni. Dan vertrekken de Rode Duivels richting het WK in Rusland. Vijf dagen later volgt de eerste groepswedstrijd van de Belgen tegen Panama in Sochi. Nadien speelt België nog tegen Tunesië (23 juni, Moskou) en Engeland (28 juni, Kaliningrad).