Vier maanden na zijn tragische dood onthult de Franse sportkrant L’Equipe dat Emiliano Sala absoluut geen trek had in een transfer naar Cardiff City. Dat leert een hartverscheurende audioboodschap die de Argentijnse spits twee weken voor zijn fatale vliegtuigcrash insprak. Sala drukt er zijn afschuw in uit voor Nantes-voorzitter Waldemar Kita omdat die hem naar de uitgang wil duwen. “Ik walg van die man, hij wil me naar Cardiff pushen.”