Onderzoek focust op scheidsrechters: werden ze omgekocht?

Het onderzoek van het federaal parket rond matchfixing lijkt zich toe te spitsen op de degradatiestrijd van KV Mechelen, vorig seizoen. Dejan Veljkovic heeft daar heel wat spelers rondlopen en wou de club dus zeker in eerste klasse houden. Twee scheidsrechters, Bart Vertenten en Sébastien Delferière, zouden daarbij geholpen hebben.

Beide scheidsrechters zijn goed bevriend met makelaar Dejan Veljkovic. Volgens Het Nieuwsblad investeerde Veljkovic in Delferière zijn voetbalschool en regelde hij een fikse korting op de aankoop van een nieuwe wagen. Al relativeert de garagehouder dat. “Veljkovic woonde vroeger in Aalst en kwam regelmatig langs bij ons. In het geval van meneer Delferière heeft hij korting gekregen. Maar als u het in detail wil weten. Delferière kreeg één procent meer dan de gangbare korting.”

Degradatiestrijd

Veljkovic wou vorig seizoen vermijden dat KV Mechelen zou degraderen omdat hij daar veel spelers heeft rondlopen. Maar Delferière had weinig invloed, want hij was geblesseerd en floot op dat moment dus geen wedstrijden.

Vertenten daarentegen floot een penalty tegen Eupen, de andere degradatiekandidaat, ook al gebeurde de fout toen een meter buiten het strafschopgebied. En daar bleef het niet bij. Vertenten floot ook een penalty voor KV Mechelen na heel licht contact. Maar dat wil uiteraard niet zeggen dat Vertenten effectief werd omgekocht.

Wie zijn de scheidsrechters?

Sébastien Delferière werkt als bediende bij de voetbalbond en is internationaal scheidsrechter. Hij werd drie keer verkozen tot scheidsrechter van het jaar. Ook Bart Vertenten is semiprof. Hij is dokter in een Brussels ziekenhuis en fluit ook internationale wedstrijden. De twee verdienen 2400 euro bruto per maand en krijgen ook nog eens 1900 euro bruto per gefloten wedstrijd.