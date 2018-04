Ondanks weer, grote opkomst voor Ronde

Het is vandaag dé Vlaamse hoogdag van de koers, want ‘De Ronde van Vlaanderen’ is vanmorgen van start gegaan in Antwerpen. Ondanks het slechte weer, is er een massale opkomst.

Enkele wielerfans stonden vanmorgen om 7 uur al te wachten op de Grote Markt, daar werden de renners voorgesteld. Ze hoopten om hun favorieten van dichtbij te spotten op de gele loper.

Het startschot werd uiteindelijk om 10.30 uur gegeven op de Scheldekaaien. Opmerkelijk, dat gebeurde niet door burgemeester Bart De Wever. Hij gaf de eer aan Miss België, Angeline Flor Pua. Ze gaf het startschot uit protest, omdat de bloemenmeisjes afgeschaft zijn bij de voorjaarskoersen.