Omhaal Ronaldo verkozen tot mooiste doelpunt

Cristiano Ronaldo heeft afgelopen seizoen het mooiste doelpunt in de Europese competities gemaakt.

De magnifieke omhaal van de Portugees voor Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League tegen zijn huidige club Juventus kreeg met voorsprong de meeste stemmen in de verkiezing die werd georganiseerd door de UEFA. Precies 197.496 van de 346.915 uitgebrachte stemmen gingen naar de omhaal van Ronaldo in Turijn. Fans van Juventus beloonden die treffer toen met een staande ovatie.

Dimitri Payet eindigde als tweede met zijn treffer in de kwartfinale van de Europa League tegen RB Leipzig. De aanvoerder van Olympique Marseille trapte de bal na een flitsende actie met de buitenkant van zijn rechtervoet in de kruising. Het doelpunt van Payet kreeg 35.558 stemmen. De Spaanse Eva Navarro eindigde als derde, met 23.315 stemmen, met haar treffer in de finale van het EK voor voetbalsters onder 17 jaar. Navarro kapte twee tegenstanders uit en krulde de bal daarna over de keeper in het doel. Er waren in totaal elf genomineerden (zonder Belgen).

In het seizoen 2016-2017 maakte Mario Mandzukic (Juventus) het mooiste doelpunt, voordien ging die eer twee keer op rij naar Lionel Messi (FC Barcelona).